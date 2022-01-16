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В РПЦ предупредили о вымогательствах денег на реставрацию храмов в Казахстане

В РПЦ предупредили о мошенниках, вымогающих деньги на реставрацию храмов в Алма-Ате

Фото: Александр Мироглов / РИА Новости

В РПЦ предупредили о мошенниках, вымогающих деньги на реставрацию храмов после недавних массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, мошенники рассылают сообщения с поддельной подписью главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона. В письмах содержатся призывы перечислить средства на восстановление храмов в Казахстане, а также ложные данные о разрушениях в Иверско-Серафимском женском монастыре.

Ранее стало известно, что в результате беспорядков в Алма-Ате погибли 160 человек, из них 11 человек были силовиками, а 149 — гражданскими лицами.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре после этого митингующие потребовали отставки правительства, проведения новых выборов и рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Главные столкновения протестующих с силовиками прошли в Алма-Ате.

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Марина Совина
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