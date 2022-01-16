Ученый предрек миру глобальный холод

Профессор метеорологии и климатологии Ким Хольмен заявил, что недавнее извержение вулкана в Королевстве Тонга грозит миру глобальным похолоданием. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, в настоящее время неизвестно, какие химические элементы были высвобождены из-за извержения. «Вероятно, из-за этого извержения тенденция глобального потепления замедлится на несколько лет, и мы будем наблюдать более низкую температуру по всему земному шару», — сказал он.

Хольмен добавил, что за последние 20 лет таких сильных извержений вулкана не было. В результате последнего, которое произошло на Филиппинах, температура на полюсах опустилась на несколько градусов. Ученый отметил, что холода длились три года.

По его словам, причина в том, что химические элементы, которые выбрасываются в стратосферу при извержении вулкана, «затеняют» планету от Солнца и не дают ему согревать поверхность.

Ранее сообщалось, что изменение климата может вынудить опасных тигровых акул мигрировать в сторону Великобритании. Ученые из Университета Майами (UM), Розенстильской школы морских и атмосферных наук проанализировали информацию о передвижении тигровых акул за последние девять лет и данные об изменении температуры поверхности морской воды за последние 40 лет. Повышение температуры океана привело к изменению времени и направления миграции тигровых акул.