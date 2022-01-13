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Тигровые акулы начали угрожать британцам из-за глобального потепления

The Mirror: тигровые акулы начали мигрировать в сторону Британии из-за изменения климата

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Изменение климата может вынудить опасных тигровых акул мигрировать в сторону Великобритании. К такому выводу пришли ученые из Университета Майами (UM), Розенстильской школы морских и атмосферных наук после нового исследования, сообщает The Mirror.

Эксперты проанализировали информацию о передвижении тигровых акул за последние девять лет и данные об изменении температуры поверхности морской воды за последние 40 лет. Повышение температуры океана привело к изменению времени и направления миграции тигровых акул. Этот вид нуждается в тепле для выживания, поэтому в прошлом холодные воды Соединенного Королевства ему не подходили. Однако глобальное потепление изменило ситуацию, сделав Британию более привлекательным местом для хищников, которые начнут представлять угрозу для жителей страны

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По числу смертельных нападений на людей тигровые акулы уступают только большим китам. При этом британцы тоже могут представлять опасность для самых крупных в тропических водах хищников. По словам автора исследования профессора Нила Хаммершлага, из-за изменившегося миграционного паттерна акулы стали уязвимыми для промышленного рыболовства

Кроме того, неожиданное переселение тигровых акул может оказать глубокое влияние на экосистему. «Учитывая занимаемую тигровыми акулами позицию самых крупных хищников, изменение в направлении их передвижения может сказаться на отношениях между хищниками и добычей. Это приведет к экологическому дисбалансу и учащению встреч акул с людьми», — пояснил Хаммершлаг.

В 2021 году температура Мирового океана достигла рекордных значений. По оценкам экспертов, океан поглотил примерно на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, который удерживал прошлый рекорд.

Александра Мирошникова
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