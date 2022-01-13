Тигровые акулы начали угрожать британцам из-за глобального потепления

Изменение климата может вынудить опасных тигровых акул мигрировать в сторону Великобритании. К такому выводу пришли ученые из Университета Майами (UM), Розенстильской школы морских и атмосферных наук после нового исследования, сообщает The Mirror.

Эксперты проанализировали информацию о передвижении тигровых акул за последние девять лет и данные об изменении температуры поверхности морской воды за последние 40 лет. Повышение температуры океана привело к изменению времени и направления миграции тигровых акул. Этот вид нуждается в тепле для выживания, поэтому в прошлом холодные воды Соединенного Королевства ему не подходили. Однако глобальное потепление изменило ситуацию, сделав Британию более привлекательным местом для хищников, которые начнут представлять угрозу для жителей страны

По числу смертельных нападений на людей тигровые акулы уступают только большим китам. При этом британцы тоже могут представлять опасность для самых крупных в тропических водах хищников. По словам автора исследования профессора Нила Хаммершлага, из-за изменившегося миграционного паттерна акулы стали уязвимыми для промышленного рыболовства

Кроме того, неожиданное переселение тигровых акул может оказать глубокое влияние на экосистему. «Учитывая занимаемую тигровыми акулами позицию самых крупных хищников, изменение в направлении их передвижения может сказаться на отношениях между хищниками и добычей. Это приведет к экологическому дисбалансу и учащению встреч акул с людьми», — пояснил Хаммершлаг.

В 2021 году температура Мирового океана достигла рекордных значений. По оценкам экспертов, океан поглотил примерно на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, который удерживал прошлый рекорд.