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Московскую квартиру-студию сравнили с кладовкой из-за размера

Пользователи рунета раскритиковали объявление о сдачи квартиры-студии из-за размеров жилья

Фото: Shutterstock

Россияне сравнили московскую квартиру-студию с кладовкой из-за небольших размеров и раскритиковали собственников из-за высокой арендной платы. Об обсуждениях, вспыхнувших после появления в сети объявления о сдаче жилья, сообщает Medialeaks.

Пользователи рунета посчитали, что владельцы студии, которые надеются получать с квартирантов 48 тысяч рублей, требуют слишком много.

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Они сравнили квартиру с кладовой и одиночными камерами в тюрьмах США, а оконное пространство назвали «щелью». Пользователи сочли цену за квартиру «верхом цинизма». «Какой хитрый человек, поставил диван и стол в каморку для швабр, и сдает за пятьдесят тысяч», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что под подсчетам аналитиков квартиры в столице «обмельчали». В новостройках комфорт-класса средняя площадь лота в предложении сократилась за год на девять квадратных метров (до 47 «квадратов»), в бизнес-классе она снизилась на пять метров, до 67 «квадратов». В премиум-классе стандартная квартира потеряла 18 квадратных метров — теперь ее площадь составляет 97 «квадратов».

Алевтина Запольская
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