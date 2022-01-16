Российская ветеран в честь своего 100-летия постояла босиком на гвоздях

Российская ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова в честь своего 100-летия простояла босиком на гвоздях 100 секунд. Знаменитая жительница Белгорода отпраздновала юбилей в кинотеатре «Радуга», поздравить ее пришли 100 военнослужащих, в честь праздника устроили концерт. Об этом пишет KP.RU.

На юбилей к Колтаковой приехал и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он подарил пенсионерке доску Садху с гвоздями для йоги. Ветеран решила впервые в жизни ее опробовать и встала босиком на гвозди, простояв так ровно 100 секунд.

Отмечается также, что юбиляршу поздравляли мэр Воронежа Вадим Кстенин, мэр Белгорода Антон Иванов вручил ей медаль «За заслуги перед Белгородом», а президент России Владимир Путин прислал телеграмму.

Мария Колтакова в прошлом году проехалась на танке по территории воинской части и обратилась к молодежи. «Хочу показать пример молодому поколению, чтобы юноши и девушки равнялись на "железную бабушку", которая сегодня проедет на танке. (...) Мне хочется обратиться ко всем: берегите этот хрупкий мир и помните, какой ценой он нам достался», — говорила тогда пенсионерка.

В 93 года ветеран впервые прыгнула с парашютом. Она признавалась, что мечтала об этом всю жизнь и долго готовилась к прыжку. Кроме того, по словам Колтаковой, в последние несколько лет она увлекалась картингом, плавала с аквалангом и летала на воздушном шаре.