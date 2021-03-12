99-летняя ветеран проехалась на танке и обратилась к молодежи

Ветеран Великой Отечественный войны, 99-летняя российская пенсионерка Мария Колтакова из Белгорода проехалась на танке по территории воинской части и обратилась к молодежи. Слова россиянки передает «Комсомольская правда».

«Хочу показать пример молодому поколению, чтобы юноши и девушки ровнялись на "железную бабушку", которая сегодня проедет на танке. (...) Мне хочется обратиться ко всем: берегите этот хрупкий мир и помните, какой ценой он нам достался», — сказала

Колтакова. Генерал-лейтенант Алексей Авдеев подарил ей букет цветов и танковый шлем.

Пенсионерка также подчеркнула, что после Великой Отечественной войны перестала чего-либо бояться. Она также заявила, что поездка на танке — это не предел ее планов, на будущее она анонсировала еще три мероприятия, которые удивят публику. Однако раскрывать подробности Колтакова не стала.

Ранее ветеран плавала с аквалангом, летала на воздушном шаре и участвовать в картинге. Кроме того, в марте 2020 года пенсионерка вспоминала, как в 94 года впервые прыгнула с парашютом. Она рассказала, что на прыжок с парашютом ее вдохновил пример старшего брата, который в юности ходил в аэроклуб.