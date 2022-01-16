Пассажир московского метро упал на рельсы на западном участке Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Интервалы движения поездов временно увеличены. По данным источника РИА Новости, поезд двигался от станции «Мякинино» и уже начал выезжать на станцию «Строгино», когда произошло резкое торможение.

По предварительным данным, упавший на пути человек выжил. Telegram-канал «Новости Москвы» пишет, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре в Москве пассажир метро упал под поезд, но чудом выжил, потому что машинист успел затормозить. Человек упал на рельсы прямо перед прибывающим на станцию поездом.