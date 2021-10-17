Россиянин упал под поезд в метро и чудом выжил

Машинист метро в Москве успел затормозить перед упавшим под поезд пассажиром

В Москве пассажир метро упал под поезд, но чудом выжил, потому что машинист успел затормозить. Видео с места происшествия публикует в своем Telegram-канале «Подъем».

РЕН ТВ уточняет, что человек упал на рельсы прямо перед прибывающим на станцию поездом. По предварительной информации, мужчина при падении не пострадал.

По факту случившегося будет проведена проверка, по итогам которой упавшему на пути россиянину может грозить крупный штраф.

14 июня стало известно, что на станции метро «Улица 1905 года» в Москве, упав с платформы под прибывающий поезд, погибла девушка.