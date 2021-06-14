Девушка упала под поезд в московском метро и погибла

Девушка погибла, упав с платформы под прибывающий поезд на станции метро «Улица 1905 года» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

«Сегодня около восьми утра в полицию поступило сообщение о падении человека на пути на станции метро "Улица 1905 года". В результате инцидента девушка погибла», — сообщили в ведомстве.

Травмы оказались смертельными. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. По неподтвержденным данным, погибшая – 19-летняя девушка.

В августе прошлого года на станции метро «Курская» в Москве полицейский спас пассажира, который случайно упал на рельсы перед приближающимся поездом. Буквально за секунду до наезда сотрудник полиции вытащил россиянина обратно на перрон, и мимо них пронесся состав. Упавший на рельсы москвич пояснил, что из-за работы несколько дней почти не спал, поэтому потерял равновесие.