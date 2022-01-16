Генсек ОДКБ оценил возможность повторного обострения ситуации в Казахстане

Новый всплеск беспорядков в Казахстане вряд ли произойдет. Так оценил возможность повторного обострения обстановки в стране генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью RT.

«Я практически уверен, что это [обострение обстановки] невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников», — заявил Зась.

Он добавил, что в Казахстане будут приняты меры в соответствии с законом республики. Выводы из ситуаций с протестами сделали не только жители страны, но и руководство Казахстана, считает генсек ОДКБ.

В перестройке деятельности ОДКБ Станислав Зась не видит необходимости, потому что созданные организацией механизмы реально сработали.

В Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей вспыхнули массовые акции протеста. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности протестующие требовали ухода бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Затем на улицах появились мародеры, а мирные митинги сменились массовыми беспорядками.

Миротворческую миссию в начале 2022 года направили в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших протестов. Силы ОДКБ стали покидать Казахстан 13 января после того, как президент республики объявил о завершении миссии миротворцев. Окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.