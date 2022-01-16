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Германии предрекли резкий рост числа заразившихся коронавирусом

Министр здравоохранения ФРГ: больницы Германии будут работать на пределе возможностей

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В ближайшее время в Германии ожидается резкий рост числа заразившихся коронавирусом. При этом больницы и медицинские лаборатории будут работать на пределе своих возможностей. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, его слова приводит The Berlin Spectactor.

Чиновник отметил, что введенные в Германии в декабре ограничения действительно помогли замедлить распространение вируса, отмечает Deutsche Welle. Он также подчеркнул, что его цель состоит в том, чтобы «крутая стена с числом инфицированных превратилась в холм или была не такой высокой».

Лаутербах предрек, что замедлить распространение вируса можно с помощью ограничений и вакцинации. Министр здравоохранения заверил, что только это поможет сократить количество зараженных и снизить нагрузку на медицину.

Глава ведомства исключил вероятность того, что в Германии в ближайшее время ослабят существующие ограничения. Лаутербах добавил, что в случае резкого роста числа инфицированных и, как следствия, повышенной нагрузки на здравоохранение страны, могут потребоваться дополнительные меры.

Ранее в январе на фоне стремительного роста числа зараженных новым омикрон-штаммом в Германии приняли новые правила посещения общественных мер. Теперь жителям страны необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о бустерной вакцинации, а также быть привитым или переболевшим, чтобы попасть в заведения общепита.

В декабре 2021 года Лаутербах утверждал, что в ближайшие годы мир вряд ли сможет победить коронавирус. Глава Минздрава Германии также выступил за всеобщую вакцинацию и подчеркнул, что от темпов прививочной кампании зависит строгость ограничений в стране.

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Ксения Кривотулова
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