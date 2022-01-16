Роскомнадзор обратился к Facebook из-за блокировки страницы делегации России

Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к странице делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.

В письме также говорится, что действия Facebook нарушают принципы распространения информации и доступа к ней. Ведомство назвало случившееся цензурой, что запрещено Конституцией России.

О блокировке страницы российской делегации сообщалось ранее в воскресенье, 16 января. Руководитель группы Константин Гаврилов заявил, что доступ к странице был ограничен в минувшую пятницу. По его словам, Facebook объяснил решение о блокировке наличием запрещенного контента. О каком именно запрещенном контенте шла речь, Гаврилов не уточнил.

Позже делегация сообщила, что страница была заблокирована после публикации постов о гарантиях безопасности.