В Кремле назвали последствие от предлагаемых в США санкций

Предлагаемые в США новые санкции против российского руководства могут привести к прекращению отношений между странами. Предполагаемое последствие от американской инициативы в интервью CNN назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине представили в конгрессе США ранее в январе. 25 сенаторов-демократов предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2».

Авторы законопроекта также предложили ввести санкции лично против Путина и других высокопоставленных лиц, в том числе в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил.