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Байден назвал актом террора захват заложников в синагоге Техаса

Президент США Джо Байден назвал актом террора захват заложников в синагоге Техаса
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Джо Байден назвал захват заложников в синагоге Колливила в штате Техас актом террора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Американский лидер отметил, что властям пока не известны все детали произошедшего, в том числе того, где именно человек, захвативший заложников, приобрел оружие, однако известно, что он, «предположительно, купил его на улице».

Байден добавил, что находится в контакте с министром юстиции — генеральным прокурором США Мерриком Гарлендом, и отметил, что они работают нам тем, чтобы предотвратить «подобные акты» в будущем.

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Ранее президент США выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые принимали участие в освобождении заложников в синагоге. Комментируя произошедшее, Байден также осудил антисемитизм.

В субботу, 15 января, мужчина ворвался в синагогу и захватил четырех заложников, в том числе раввина. Он потребовал освободить террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году. Во время штурма захватчика синагоги уничтожили.

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Марина Совина
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