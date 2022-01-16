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Власти Египта арестовали террориста после аварийной посадки самолета

ABC News: власти Египта арестовали члена террористической группировки HASM в Луксоре

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Власти Египта арестовали члена группировки HASM, признанной террористической организацией в США, после того как самолет, на котором он летел, совершил аварийную посадку в городе Луксор. Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, рейс, следовавший из Судана в Турцию, совершил вынужденную посадку на египетской территории из-за ошибочного срабатывания пожарной сигнализации в грузовом отсеке. В связи с этим пассажирам пришлось покинуть самолет, и они прошли процедуры египетского пограничного контроля.

Среди пассажиров оказался Хоссам Менуфи — член группировки HASM, ответственной за несколько кровопролитных нападений боевиков в Египте. По данным МВД страны, HASM также несет ответственность за взрыв автомобиля возле египетской больницы, в результате которого в 2019 году погибли 20 человек.

27 октября сообщалось, что три командира чеченских боевиков были задержаны террористами группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) при попытке пересечь границу Турции. Источники уточняют, что террористы уничтожили пикап чеченцев и захватили несколько мин типа «Клеймор» и ТМ-57.

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Екатерина Андреева
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