Командиров чеченских боевиков задержали на границе Турции

Три командира чеченских боевиков были задержаны террористами группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) при попытке пересечь границу Турции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской журналистки Линдси Снелл, освещающей конфликты на Кавказе и Ближнем Востоке.

Один из задержанных является братом соратника международного террориста Хаттаба — Мурада Маргошвили, известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани.

По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», в сирийской Латакии в ходе боестолкновений погибли 15 чеченских боевиков. Уточняется, что большинство чеченцев, воюющих на стороне Маргошвили, сдались ХТШ и покинули провинцию. Оставшиеся воюют в районе горы Джебаль Аль-Туркман.

Источники уточняют, что террористы уничтожили пикап чеченцев и захватили несколько мин типа «Клеймор» и ТМ-57.

Ранее сообщалось, что конфликт между Маргошвили и ХТШ, который длится уже несколько месяцев, перешел в острую военную фазу. По данным источников, лидер ХТШ Мухаммед аль-Джулани направил за ушедшим в горы Латакии Маргошвили несколько отрядов боевиков, в результате завязались бои, есть погибшие и раненые.