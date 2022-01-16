Женщине посоветовали бросить мужа из-за одной его фразы

Пользовательница Reddit с ником throwRAt980 поделилась историей о том, как случайно подслушала разговор супруга с дочерью его друга. Женщина призналась, что одна фраза, которую произнес супруг во время беседы, сильно задела ее. Комментаторы посчитали слова мужчины недопустимыми и посоветовали ей бросить партнера.

Автор поста рассказала, что недавно они с мужем побывали на вечеринке в честь дня рождения его друга. Во время праздника женщина обнаружила мужа флиртующим с дочерью друга.

«Они обсуждали машину, ремонтом которой она сейчас занималась. Мой муж очень любит эту тему, он явно был вовлечен в разговор. Она сказала что-то, что я не расслышала, а мой муж рассмеялся и ответил: "Мне нужна такая девушка, как ты, потому что мне больше не с кем обсуждать автомобили"», — вспомнила она.

Женщина призналась, что слова мужа обидели ее. Когда она попыталась поговорить с ним об этом, он попросил перестать драматизировать. «Я не думаю, что это нормально, если человек говорит такие вещи, когда он женат. "Мне нужна такая девушка, как ты" звучит как флирт, и мне кажется, что он несчастлив в браке со мной», — поделилась она. Тем не менее она решила не устраивать скандал и извинилась перед мужем.

В комментариях многие пользователи посоветовали автору поста всерьез задуматься о разводе. «Я бы убила своего супруга, если бы он сказал такое другой женщине!», «Он абьюзер, который проявил интерес к дочери своего друга. Он настоящий мусор, избавься от него», «Ничего хорошего в случившемся нет. На вашем месте я бы уже собирала вещи», — написали юзеры.

Ранее еще один пользователь Reddit поделился историей о том, как попросил свою возлюбленную сдать в приют кошку, которую она недавно завела, из-за его аллергии. Девушка отказалась выполнить предъявленное ей требование, а поступок мужчины раскритиковали в сети.