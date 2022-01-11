Парень предъявил девушке внезапное требование и был раскритикован в сети

Пользователь Reddit поделился историей о том, как попросил свою возлюбленную сдать в приют кошку, которую она недавно завела, из-за его аллергии. Девушка не согласилась выполнить предъявленное ей внезапное требование, а поступок парня был раскритикован в сети.

Автор поста рассказал, что начал встречаться с девушкой пару месяцев назад. «На одном из наших первых свиданий она упомянула, что думает завести кошку, и я сказал ей, что предпочитаю собак, так как я думаю, что на котов у меня аллергия», — поделился он. Герой истории также добавил, что его отношения с возлюбленной развиваются весьма стремительно: он уже планирует съехаться с ней.

По словам рассказчика, позже девушка взяла кошку из приюта. «Я сказал ей, что не хочу, чтобы она ее заводила. Она сказала, что всегда хотела кота», — рассказал герой истории. Затем он сказал возлюбленной, что ей не стоило заводить животное, на которое у него, возможно, аллергия, и предупредил девушку, что питомец может помешать их роману.

«Я сказал, что мы вряд ли станем жить вместе, если она планирует оставить кошку», — пожаловался автор истории. В ответ девушка обвинила парня в том, что он пытается контролировать ее и слишком остро реагирует на ситуацию. «Я продолжал настаивать на том, чтобы она вернула животное в приют, однако она не согласилась. Я поставил ей условие: либо я, либо кошка», — поделился рассказчик. Он добавил, что спор закончился тем, что девушка попросила на время оставить ее одну.

«Ты встречаешься с этой женщиной уже два месяца. Целых два месяца, чтобы обрести право диктовать то, что ей следует делать со своей жизнью», — поиронизировал один из пользователей в комментариях под постом. Кроме того, юзеры осудили автора истории за то, что он запретил девушке заводить животное, хотя сам даже не уверен в том, что действительно страдает от аллергии на кошек.