Захвативший заложников в техасской синагоге мужчина выдвинул требование

Мужчина, который захватил четырех заложников в синагоге в американском городе Колливилль штата Техас, выдвинул свои требования. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на свои источники.

По данным издания, преступник требует освободить свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за убийство американского солдата в 2010 году. Отмечается, что как осужденная за терроризм она отбывает срок на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе. Мужчина, удерживающий заложников, утверждает, что у него есть взрывчатка, рассказали в ABC News.

Ранее сообщалось, что в американском городе Колливилль в синагогу ворвался мужчина с оружием. Известно, что преступник захватил посетителей синагоги, в том числе раввина, в заложники. На место ЧП прибыл спецназ, жителей ближайших районов эвакуируют.

