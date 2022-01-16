Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ливерпуль
Сегодня
17:00 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
17:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Монако
Сегодня
17:00 (Мск)
Клермон
Франция - Лига 1|21-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Перенесён
Арсенал
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Спорт

Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 46

В сети появилось видео турнира UFC Vegas 46: Кэттар против Чикадзе

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

Ивент UFC Vegas 46 возглавило противостояние американца Келвина Кэттара и Гига Чикадзе из Грузии. Победу в поединке одержал судейским решением Кэттар. Схватка продлилась все пять раундов.

В соглавном бою вечера тяжеловес Джейк Коллье вынудил сдаться Чейза Шермана. Также в рамках основного карда победу над Дженнифер Майя одержала Кэтлин Чукагян. Брэндон Ройвэл оказался сильнее Рожерио Бонторина. Билл Аджио выиграл поединок против Джоандерсон Са де Брито.

Поединок основного карда открыло противостояния Вячеслава Борщева и Дакота Буша. Борщев нокаутировал соперника ударом в корпус.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках
Байден высказался после захвата заложников в синагоге Техаса
В РПЦ высказались по поводу крещенских купаний в условиях пандемии COVID-19
Джоковича депортируют
Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 46
В Сербии открылись участки для голосования по изменению конституции
Туроператоры увеличили число выгодных туров с кешбэком по России
Врач-диетолог назвала главные полезные привычки 2022 года
Сноубордист задохнулся в снегу во время катания на курорте в Сочи
Психолог объяснил разницу между апатией и депрессией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter