Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 46

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

Ивент UFC Vegas 46 возглавило противостояние американца Келвина Кэттара и Гига Чикадзе из Грузии. Победу в поединке одержал судейским решением Кэттар. Схватка продлилась все пять раундов.

В соглавном бою вечера тяжеловес Джейк Коллье вынудил сдаться Чейза Шермана. Также в рамках основного карда победу над Дженнифер Майя одержала Кэтлин Чукагян. Брэндон Ройвэл оказался сильнее Рожерио Бонторина. Билл Аджио выиграл поединок против Джоандерсон Са де Брито.

Поединок основного карда открыло противостояния Вячеслава Борщева и Дакота Буша. Борщев нокаутировал соперника ударом в корпус.