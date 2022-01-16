Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Прокуратура взяла на контроль расследование ограбления вдовы Градского

Прокуратура Москвы взяла на коннтроль расследование ограбления вдовы Александра Градского

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского», — сообщила Григорьева.

По предварительным данным, 16 января неизвестные напали на женщину в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Они угрожали ей предметом, похожим на оружие, в результате чего женщина отдала злоумышленникам крупную сумму денежных средств.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Об инциденте стало известно вечером 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги. По словам источника газеты «Комсомольская правда», женщину «вела целая группировка», за ней следили.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США раскроют дальнейшие шаги по контактам с Россией
Российский актер прокомментировал смерть звезды сериала «Кухня»
Депутат Госдумы предложил нанести ядерный удар по США
Пациенты с психическими расстройствами описали жестокие методы российских врачей
Похитившие 100 миллионов рублей у вдовы Градского скрылись на белом Mercedes
НАТО предложила России переговоры по безопасности в Европе
Сломавшийся сухогруз заблокировал Босфорский пролив
Раскрыта причина смерти звезды сериала «Кухня»
Прокуратура взяла на контроль расследование ограбления вдовы Градского
Задержан обещавший бить русских мужчин уроженец Дагестана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter