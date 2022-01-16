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У вдовы Градского похитили 100 миллионов рублей во время вооруженного нападения

У вдовы Градского Марины Коташенко похитили ₽100 млн, на нее напали 3 вооруженных мужчины
Александр Градский и Марина Коташенко

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Globallookpress.com

На вдову народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко совершено вооруженное нападение, у нее похитили 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел на трассе в Наро-Фоминске. Трое мужчин сымитировали ДТП, затем вооруженные злоумышленники подсели в автомобиль к Коташенко. Они заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.

Как рассказала сама Коташенко, нападение произошло около 12:00 в воскресенье, 16 января. Однако она обратилась в правоохранительные органы только сейчас.

Информацию также подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В начале декабря Ольга Градская, бывшая жена музыканта Александра Градского, наняла адвокатов для борьбы за его наследство. Она уточнила, что композитор «оставил уникальный личный архив, судьба которого крайне беспокоит его соратников».

Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

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Марина Совина
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