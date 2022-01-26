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Вдова Градского впервые обратилась к публике после смерти мужа и ограбления

Вдова Градского Марина Коташенко призвала всех с уважением относиться к памяти музыканта
Начало событий в новости У вдовы Градского похитили 100 миллионов рублей во время вооруженного нападения

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко впервые обратилась к публике после смерти мужа и ограбления на 100 миллионов рублей. Ее слова приводит «Московский Комсомолец».

Коташенко призвала всех с уважением относиться к памяти музыканта и прекратить обсуждать подробности личной жизни семьи Градского.

«У всех нас, его близких людей, вызывает досаду, недоумение и горечь то, что имя Александра Борисовича все чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное белье — все это бросает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры», — заявила вдова артиста, отметив, что вопрос с наследством будет решен мирно.

«Давайте будем благодарны Александру Борисовичу Градскому за его творчество, и давайте будем добрее друг к другу. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время», — резюмировала Коташенко.

Ранее домработница Градского рассказала, что проработала в доме знаменитости 15 лет без отпуска. Как уточнила женщина, заработную плату Градский выдавал всегда только наличными и не делал прибавок на праздники.

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Сергей Равин
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