Домработница Александра Градского проработала 15 лет без отпуска

Домработница певца, композитора Александра Градского рассказала, что проработала в доме знаменитости 15 лет без отпуска, в этом Елена призналась в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Как уточнила женщина, заработную плату Градский выдавал всегда только наличными и не делал прибавок на праздники. По словам домработницы, в 2021 году Градский предлагал пойти в отпуск «за свой счет», но она делать этого не стала. «Выбирала работу, нужно было деньги зарабатывать. Считал деньги, прижимистый немножечко. Строго давал», — объяснила она. По будням женщина помогала наводить порядок в доме Градского с 09:00 до 17:00. За свой труд ежемесячно получала 50 тысяч рублей.

Домработница отметила, что работала у Градского с 2006 года. К этому времени артист уже три года жил вместе с Мариной Коташенко, на которой женился в 2021 году. Она назвала Градского требовательным человеком. Гостья программы ответила на вопрос, видела ли под кроватью в доме знаменитости 100 миллионов рублей. Домработница заявила, что никаких сумок не находила, а если бы они были, посоветовала бы Градскому спрятать эти деньги.

Ранее стало известно, что у вдовы Градского похитили 100 миллионов рублей во время вооруженного нападения. Инцидент произошел на трассе в Наро-Фоминске. Трое мужчин сымитировали ДТП, затем вооруженные злоумышленники подсели в автомобиль к Коташенко. Они заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.