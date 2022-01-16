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Володин назвал последствия для государств после обращения за помощью к США

Спикер Госдумы Володин: многие страны жалеют, что обратились за помощью к США

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Многие страны, которые обратились к США за помощью, жалеют о случившемся. Последствия для таких государств назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1», его цитирует РИА Новости.

Председатель нижней палаты парламента ответил на позицию властей США, усомнившихся в легитимности ввода миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

«А что же касается заявлений Соединенных Штатов Америки и других стран — они должны себя спросить: почему к ним не обращаются, и вообще пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну», — заявил Володин.

Он добавил, что после помощи США многие страны потеряли экономику, у них также возникли другие проблемы.

Миротворческую миссию в начале 2022 года направили в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших протестов. Силы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как президент республики объявил о завершении миссии миротворцев. Окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.

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Анастасия Шейкина
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