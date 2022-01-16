Зеленский обратился к уволенному из «Дженоа» Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к футбольному тренеру Андрею Шевченко, уволенному из итальянского клуба «Дженоа». Об этом он написал в своем Facebook.

«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под Вашим руководством. Так пусть это будет просто "первый клубный блин комом" в начале карьеры великого тренера», — заявил глава государства.

Также Зеленский предложил Шевченко вернуться на работу домой, поскольку он «самый любимый на Украине».

Шевченко покинул «Дженоа» 15 января. Он тренировал клуб 69 дней, за которые потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. Клуб занимает предпоследнее место в чемпионате Италии. Исполнять обязанности главного тренера будет Абдулай Конко.

До «Джеона» Шевченко работал главным тренером сборной Украины. Он покинул национальную команду в августе 2021-го после чемпионата Европы. Таким образом, «Дженоа» был первым клубом в тренерской карьере украинца. Как игрок Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси».