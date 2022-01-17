В США озаботились сокращением числа астронавтов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) озаботилось сокращением числа астронавтов. Об этом сообщает Futurism со ссылкой на отчет НАСА.

В документе отметили, что в настоящее время в отряде астронавтов 44 человека. Это контрастирует с показателем 2000 года, когда в НАСА было 150 астронавтов. Недостаток специалистов может помешать наземным работам НАСА и не позволит производить замены в экипажах.

В публикации предположили, что сокращение количества астронавтов может поставить под сомнение планы НАСА по возвращению на Луну в ближайшие годы.

Сокращение количества астронавтов обусловили выходом специалистов на пенсию. В период с 2004 по 2012 год примерно 10 астронавтов уходили ежегодно. The Futurism отмечает, что новый набор астронавтов позволит остановить этот процесс.

Ранее администратор НАСА Билл Нельсон заявил о желании встретиться с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.