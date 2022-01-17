Беглый банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане

Называющий себя лидером оппозиции в Казахстане беглый банкир Мухтар Аблязов рассказал, что у него есть план смены власти в республике. Он намерен продолжить организовывать протесты, и, когда митингующие добьются успеха, возглавить правительство республики. Об этом банкир сообщил РИА Новости.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром», — заявил Аблязов.

Помощь в реализации плана по смене власти в Казахстане банкир рассчитывает получить у политиков Запада. По его словам, он уже обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Аблязов попросит у стран вмешательства в дела Казахстана в ближайшее время. «Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», — рассказал он.