Беглый банкир Аблязов раскрыл центр координации протестов в Казахстане

Скрывающийся за границей экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов заявил, что координационный штаб протестов в Казахстане находится в Киеве. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана"" — находится в Киеве Мухтар Аблязов экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк)

Аблязов сообщил, что работа штаба была начата сразу после первых выступлений в Казахстане. По его словам, протестующие звонили в штаб, и им советовали четко следовать выработанному алгоритму, который существует уже более четырех лет.

Банкир уточнил, что алгоритм рекомендует протестовать мирно, «бороться с мародерами, действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации». Однако, помимо этого, он предполагает захват административных зданий.

Госпереворот — когда действуем не конституционным способом, военным способом... Здесь же все эти митинги — это наше конституционное право Мухтар Аблязов экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк)

Лидер оппозиции

В начале января Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране. Он заявил, что готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство» при условии, что протест «достигнет правильного охвата». Он также подчеркнул, что не получал денежных средств от Запада для координации протестов.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Аблязов заявил, что попросил Запад ввести санкции против властей Казахстана.

Я написал письма президенту США и всем лидерам европейских стран, чтобы просить ввести санкции против режима (властей Казахстана — прим. "Ленты.ру") Мухтар Аблязов экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк)

По словам банкира, к беспорядкам в Казахстане не имеют отношения никакие внешние силы, а все происходящее — народная революция. Он призвал не сравнивать ситуацию в Казахстане с другими странами.

Наша страна — не Украина, где у других стран, таких как Польша, есть свои интересы. У нас часто говорят о Турции и ее роли, но за этими протестами не стоит никакая западная сила Мухтар Аблязов экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк)

Аблязов признал, что призывал протестующих в Казахстане занимать административные здания в ходе беспорядков в январе, но подчеркнул, что есть разница между словами «занимать» и «захватывать». По его словам, провокации, которые привели к стрельбе и мародерству на протестах, якобы устроила власть при помощи подстрекателей.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.

Задержанные и жертвы

По последним данным, в результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше 4,5 тысяч человек, еще 225 погибли.

В морги доставлены 225 погибших. <...> В их числе 19 полицейских и военнослужащих Серик Шалабаев начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана

Среди погибших одна гражданка России. Как сообщили в региональном департаменте полиции, 26-летняя Мария Ким скончалась от огнестрельного ранения.

Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять Департамент полиции Жамбылской области

Изначально сообщалось, что россиянку семь раз ударили ножом и добили контрольным выстрелом в голову, когда она закрывала кофейню. Мародеры пытались ограбить помещение. Однако в полиции опровергли информацию о ножевых ранениях.