Беглый банкир Аблязов попросил Запад ввести санкции против властей Казахстана

Скрывающийся за границей экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов попросил Запад ввести санкции против властей Казахстана. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Я написал письма президенту США и всем лидерам европейских стран, чтобы просить ввести санкции против режима (властей Казахстана — прим. "Ленты.ру")», — сказал беглый банкир.

Аблязов назвал спонтанными нынешние протесты. Он уверен, что к беспорядкам в Казахстане не имеют отношения никакие внешние силы, а все происходящее — народная революция. «Наша страна — не Украина, где у других стран, таких как Польша, есть свои интересы. У нас часто говорят о Турции и ее роли, но за этими протестами не стоит никакая западная сила», — заключил он.

Ранее беглый банкир назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане. По его словам, протестующие в Алма-Ате каждый день спрашивают у него, как действовать. Аблязов заявил, что готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство» при условии, что протест «достигнет правильного охвата».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении.

