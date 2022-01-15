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Названо число жертв беспорядков в Казахстане

Генпрокуратура: в результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Свыше 4,5 тысячи человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Казахстане, еще 225 участников погибли. Число жертв назвал в субботу на брифинге начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев, передает «РИА Новости».

«В морги доставлены 225 погибших. <...> В их числе 19 полицейских и военнослужащих», — уточнил он.

Директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова добавила, что из общего числа погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Вывод сил ОДКБ из республики начался утром в четверг, 13 января. В субботу, 15 января, два самолета Ил-76 с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье.

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Дарья Кучерявых
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