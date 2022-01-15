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Самолеты с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

Еще два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Утром в субботу, 15 января, два самолета Ил-76 с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны. Уточняется, что туда же ранее вернулись еще два самолета — Ан-124 «Руслан».

По информации пресс-службы Минобороны, в общей сложности на аэродром Северный из Казахстана вернулись уже шесть российских самолетов. «После посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, успешно выполнивших все поставленные задачи», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что более 2200 россиян вернулись на самолетах Минобороны РФ из Казахстана на родину. Последний борт из Алма-Аты прилетел в Россию 12 января. На нем домой добрались 146 россиян. Эвакуированные люди — туристы, которые прибыли в Казахстан на зимние праздники.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Миротворческую миссию в начале 2022 года направили в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших протестов.

Миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии. Окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.

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Платон Щукин
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