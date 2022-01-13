Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минобороны назвало число эвакуированных из Казахстана россиян

Более 2200 россиян вернулись на самолетах Минобороны РФ из Казахстана на родину

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Из Казахстана на родину самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России вернулся 2241 соотечественник. Число эвакуированных назвали в Министерстве обороны.

Последний борт из Алма-Аты прилетел в Россию 12 января. На нем домой добрались 146 российских граждан. Как заявляют в ведомстве, эвакуированные люди — туристы, которые прибыли в Казахстан на зимние праздники.

Тем временем гражданское авиасообщение между российскими и казахстанскими городами приходит в норму. Регулярные рейсы между Москвой и Нур-Султаном восстановлены, в Алма-Ате приземлился первый гражданский самолет. Однако Минобороны не сообщало о прекращении вывоза россиян, желающих покинуть Казахстан.

Материалы по теме:
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
00:00
«На второй день начался апокалипсис» Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
«На второй день начался апокалипсис»Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
Вчера

Эвакуацию соотечественников в Министерстве обороны начали на фоне массовых беспорядков в среднеазиатской республике. В крупнейшем городе страны, Алма-Ате, в ходе столкновений протестующих с полицией погибли люди. На улицах города появились мародеры, многие магазины и государственные учреждения были разграблены. Первый вывозной рейс вылетел из Казахстана 8 января.

Постепенно ситуация на южных рубежах России стабилизируется. В 14 казахстанских регионах отменили красный уровень террористической угрозы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
В российском городе более 100 школ эвакуировали из-за сообщений с угрозами
Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала года
Жулин пожаловался на нехватку денег
Подполковник ФСО отверг обвинения во взятках на 20 миллионов рублей
Демонстранты попытались ворваться в здание парламента Австралии в ходе протестов
Россияне поставили колоссальный рекорд на любимом курорте богачей
В каннабисе обнаружили блокирующие коронавирус соединения
На Дальнем Востоке выявили первый случай инфицирования омикрон-штаммом
Россиянин предстанет перед судом за убийство брата из-за татуировок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter