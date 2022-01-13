Минобороны назвало число эвакуированных из Казахстана россиян

Из Казахстана на родину самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России вернулся 2241 соотечественник. Число эвакуированных назвали в Министерстве обороны.

Последний борт из Алма-Аты прилетел в Россию 12 января. На нем домой добрались 146 российских граждан. Как заявляют в ведомстве, эвакуированные люди — туристы, которые прибыли в Казахстан на зимние праздники.

Тем временем гражданское авиасообщение между российскими и казахстанскими городами приходит в норму. Регулярные рейсы между Москвой и Нур-Султаном восстановлены, в Алма-Ате приземлился первый гражданский самолет. Однако Минобороны не сообщало о прекращении вывоза россиян, желающих покинуть Казахстан.

Эвакуацию соотечественников в Министерстве обороны начали на фоне массовых беспорядков в среднеазиатской республике. В крупнейшем городе страны, Алма-Ате, в ходе столкновений протестующих с полицией погибли люди. На улицах города появились мародеры, многие магазины и государственные учреждения были разграблены. Первый вывозной рейс вылетел из Казахстана 8 января.

Постепенно ситуация на южных рубежах России стабилизируется. В 14 казахстанских регионах отменили красный уровень террористической угрозы.