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Беглый банкир Аблязов раскрыл призывы к протестующим в Казахстане

Беглый банкир Аблязов: мы призывали людей в Казахстане занимать административные здания
Мухтар Аблязов

Мухтар Аблязов. Фото: Серикжан Ковланбаев / РИА Новости

Скрывающийся во Франции экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов призывал протестующих в Казахстане занимать административные здания в ходе беспорядков в январе. Он раскрыл подробности в интервью РИА Новости.

Аблязов уточнил, что есть разница между словами «занимать» и «захватывать».

«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) "постучаться". Занимать — это заполнять собой. Там даже в алгоритме действий (разработанном так называемой оппозицией) написано: занимать — это значит заполнять собой административные здания. Заходить, заполнять. Когда тысячи людей собираются — не громить, не захватывать, не разбивать — дисциплина», — пояснил беглый банкир.

По его словам, провокации, которые привели к стрельбе и мародерству на протестах, якобы устроила власть при помощи подстрекателей. Аблязов утверждает, что иностранных боевиков на протестах не было.

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Ранее Аблязов рассказал, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. По его словам, он называется «Координационный штаб "Демократические выборы Казахстана"».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Марина Совина
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