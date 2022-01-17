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Беглый банкир Аблязов рассказал о центре координации протестов в Казахстане

Беглый банкир Аблязов: координационный штаб протестов в Казахстане находится в Киеве
Мухтар Аблязов

Мухтар Аблязов. Фото: Серикжан Ковланбаев / РИА Новости

Скрывающийся за границей экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов рассказал, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. Он заявил об этом в интервью РИА Новости.

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана"" — находится в Киеве», — рассказал беглый банкир.

Аблязов уточнил, что работа штаба была начата сразу после первых выступлений в Казахстане. По его словам, протестующие звонили в штаб, и им советовали четко следовать выработанному алгоритму, который существует уже более четырех лет.

Банкир уточнил, что алгоритм рекомендует протестовать мирно, «бороться с мародерами, действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации». Однако, помимо этого, он предполагает захват административных зданий. «Госпереворот — когда действуем не конституционным способом, военным способом... Здесь же все эти митинги — это наше конституционное право», — высказался Аблязов.

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Ранее в январе Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане. По его словам, протестующие в Алма-Ате каждый день спрашивают у него, как действовать.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Марина Совина
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