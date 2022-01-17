В российском регионе поезд насмерть сбил амурского тигра

В Хабаровском крае поезд насмерть сбил амурского тигра. Об этом сообщает министерство природных ресурсов российского региона.

Наезд поезда произошел рано утром в воскресенье, 16 января, на железнодорожном перегоне Аван — Котиково. Останки погибшего животного изъяли сотрудники правоохранительных органов.

«В ближайшее время он будет доставлен в Уссурийск для проведения экспертизы в специализированной лаборатории», — говорится в сообщении.

Амурский тигр считается самым редким хищником на Земле. Животное занесено в Международную красную книгу. На начало 2022 года, по словам директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, академика РАН Вячеслава Рожнова, на территории России постоянно находятся около 600 особей. Специалист в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что популяция амурских тигров вышла из критического положения.