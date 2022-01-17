В российском городе загоревшийся пассажирский автобус сняли на видео

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко загорелся пассажирский автобус. Видео инцидента, снятое очевидцами, публикует группа «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автобус охватил мощный пожар. Транспортное средство стоит на обочине дороги, его объезжают машины. Из салона автобуса валит черный дым.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), инцидент произошел около семи утра по местному времени (в три часа ночи по Москве). Пожар локализован.

По данным издания Ngs.ru, в российском городе из горящего автобуса вывели 35 человек. О пострадавших не сообщается.

После случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее пассажирский автобус загорелся на улице Карла Маркса в Хабаровске. В салоне находились 22 пассажира, все они успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных, никто не пострадал.