Токаев уволил своего спецпредставителя на Байконуре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил своего спецпредставителя на космодроме Байконур Серика Сулейменова. Об этом в понедельник, 17 января, сообщается на официальном сайте президента.

«Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"», — сказано в сообщении.

Ранее глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин попросил не появляться на Байконуре нового министра информации Аскара Умарова, которого обвиняют в русофобских высказываниях.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо, которые переросли в беспорядки. На подавление волнений бросили армию. По данным властей, погибли 225 человек, более 4,5 тысячи пострадали. Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые охраняли инфраструктурные объекты.