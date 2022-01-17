Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев уволил своего спецпредставителя на Байконуре

Спецпредставитель президента Казахстана на Байконуре Сулейменов освобожден от должности

Фото: АО «КРЭК»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил своего спецпредставителя на космодроме Байконур Серика Сулейменова. Об этом в понедельник, 17 января, сообщается на официальном сайте президента.

«Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"», — сказано в сообщении.

Ранее глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин попросил не появляться на Байконуре нового министра информации Аскара Умарова, которого обвиняют в русофобских высказываниях.

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
8 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо, которые переросли в беспорядки. На подавление волнений бросили армию. По данным властей, погибли 225 человек, более 4,5 тысячи пострадали. Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые охраняли инфраструктурные объекты.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Петра Порошенко попросили арестовать с залогом в 35 миллионов долларов
Появилось видео ареста подозреваемого в убийстве младенца
В ФРГ заявили о необходимости использования «Северного потока-2» и ГТС Украины
Доктор Мясников предупредил об опасности крещенских купаний три группы россиян
Женщина выкупила потерянные посылки и нашла среди них товары на миллионы рублей
В партии Зеленского обвинили Порошенко в расколе украинского общества
На МКС создадут бинты из кожи космонавтов
Названы самые необычные забытые россиянами вещи в аэропортах в Новый год
Иммунолог назвал главную цель омикрон-штамма коронавируса в организме человека
Российского футбольного тренера задержали за домогательства к несовершеннолетним
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter