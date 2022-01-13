Рогозин попросил нового казахстанского министра не появляться на Байконуре

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин попросил нового казахстанского министра Аскара Умарова не появляться на Байконуре. Об этом он написал в своем Telegram.

На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем Дмитрий Рогозин Глава «Роскосмоса»

Аскар Умаров стал министром информации и общественного развития после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов отправил в отставку правительство и сформировал новое. До этого он работал на посту замминистра и возглавлял агентство «Казинформ».

Рогозин стал не первым российским чиновником, резко отреагировавшим на назначение Умарова. Об отказе работать с казахстанским чиновником заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, Умаров придерживается русофобских взглядов. «Cмею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью», — заключил Примаков.

Кто вы, господин Умаров?

Сам Умаров ответил, что его образ в России демонизируют, а он не является тем, кем его представляют. По словам чиновника, на всех предыдущих должностях он старался вести плодотворную работу с российскими партнерами. «Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — заявил он.

Несмотря на это, новому министру приписывают авторство неоднозначных цитат, в частности, под ником TurkMedia в Facebook. Владелец этого аккаунта неоднократно называл русских в Казахстане «навязанной диаспорой» и «русней», которую нужно ассимилировать. Кроме того, пользователь делал резкие высказывания о Дне Победы, а Великую Отечественную войну называл «чужой». «Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?» — писал он.

Помимо этого, TurkMedia пропагандировал интеграцию Казахстана с Турцией. А в 2017 году агентство «Казинформ», возглавляемое Умаровым, опубликовало карту «великого Казахстана», в составе которого были показаны российские города Омск и Оренбург. До назначения главой «Казинформ» Умаров называл Россию «бывшей метрополией» и сетовал на то, что казахстанцам «элементарно не дают провести деколонизацию сознания».

Кроме того, Умарова подозревают в покрывательстве автора «языковых патрулей» Куата Ахметова. Предполагается, что именно чиновник помог избежать Ахметову уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни и покинуть Казахстан.

Найти виновных

Политолог из Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин утверждает, что именно казахские националисты стали движущей силой протеста и беспорядков в Казахстане. По его словам, их «заранее на это настроили и обговорили сценарий». «Поэтому и были задержаны люди со спутниковыми телефонами, когда была отключена связь, чтобы связываться со своими кураторами», — объяснил Коровин.

В том же ключе о характере протестов и массовых беспорядков в Казахстане высказался и российский президент Владимир Путин. Он заявил, что в стране использовали технологии силовой информационной поддержки беспорядков, которые были известны по Майдану. В частности, были использованы хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом.

О том, что в протестах в республике принимали участие иностранные террористы, заявил и сам Касым-Жомарт Токаев. В частности, речь шла о боевиках из Центральной Азии, Афганистана и с Ближнего Востока. Целью атаки президент Казахстана назвал создание хаоса и свержение власти в стране. По его словам, именно поэтому в стране приняли решение о проведении контртеррористической операции.