На МКС создадут бинты из кожи космонавтов

Космонавты Международной космической станции (МКС) будут тестировать устройство Bioprint FirstAid, которое позволяет создавать органические бинты. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Портативное устройство Bioprint FirstAid предназначено для изготовления бинтов на борту МКС. Биопринтер печатает бинты на основе человеческих клеток кожи и специальных биологических чернил. Компоненты смешиваются, в результате чего получается напоминающее гипс покрытие, которое можно наложить на рану.

По словам ученых, в условиях отсутствия гравитации бинты и прочие средства для перевязки ран могут быть неэффективны. FirstAid функционирует в ручном режиме и не нуждается в зарядке. «Использование биопечати для реконструкции кожи после ожогов — одно из направлений, которое развивается в последние годы», — говорится в сообщении НАСА.

Тестовый прототип не будет содержать в себе настоящих клеток кожи. Однако космонавты смогут проверить удобство изготовления материала и прочность получившихся органических бинтов. «Для демонстрации гель-имитатор будет наноситься на конечность члена экипажа, обернутую фольгой», — отметили специалисты. На основании эксперимента будет оценена эффективность нового метода лечения ран.

Bioprint FirstAid был отправлен на МКС на корабле SpaceX в конце 2021 года.

В конце ноября председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин назвал идею гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина выращивать растения на орбите дурью. Ранее Рогозин заявил, что эксперимент может быть проведен с помощью 3D-биопринтера.