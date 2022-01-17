Миллионы британцев столкнутся с нехваткой электричества из-за роста цен

В апреле 2022 года в Великобритании утроится число домохозяйств, практически не способных покрывать счета за электроэнергию, выяснили специалисты из аналитического центра Resolution Foundation. Из-за того, что власти страны повысят предельную цену на электричество, с нехваткой электроэнергии столкнутся 6,3 миллиона домохозяйств.

Эксперты учитывали домохозяйства, которые тратят не менее 10 процентов доходов на оплату счетов за электричество. На данный момент в такой ситуации находятся 9 процентов семей, а в апреле их доля вырастет до 27 процентов. Британский регулятор энергетики Ofgem объявит новую предельную цену 7 февраля — ожидается, что она вырастет на 50 процентов и составит около 2 тысяч фунтов (2,7 тысячи долларов) в год. Предельная цена отражает максимальную ставку, которую смогут устанавливать поставщики энергии.

Конечная стоимость энергии для потребителей уже существенно выросла из-за роста закупочных цен, по которым ее приобретают коммунальные предприятия у производителей. Исследователи заявили, что подорожание электричества отразилось на инфляции и повысит общую стоимости жизни в стране. В настоящее время британское правительство ведет переговоры с энергетическими компаниями, чтобы «смягчить удар» по потребителям.

«Рост счетов за электроэнергию означает, что «топливный стресс» станут испытывать не только самые бедные домохозяйства. Теперь справиться [c оплатой электричества] будет трудно и семьям с низким и средним доходом», — заявили в Resolution Foundation. Аналитик банка Investec Мартин Янг подчеркнул, что «время для поиска решения истекает», и бездействие властей может привести к политическим жертвам.

Уже к октябрю 2021 года из-за роста цен на газ обанкротились 13 британских энергокомпаний. Главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK заявили, что проблема уже обрела масштабы национального кризиса, и попросили правительство урегулировать ситуацию. Эксперты заявили, что кризис в Британии связан с нехваткой поставок российского газа в Европу.

