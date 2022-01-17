В Германии выступили за оживление «нормандского формата» в скором времени

Германия давно выступает за возобновление переговоров в «нормандском формате». Об этом заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, его цитирует РИА Новости.

«Мы надеемся, что эти переговоры будут продолжены и мы вскоре сможем вести высокопоставленные переговоры в "нормандском формате"», — сказал Бюхнер. Он отметил, что внешнеполитические советники уже провели подготовительные переговоры по возобновлению диалога в ближайшее время.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также выступила за оживление «нормандского формата» переговоров по урегулированию в Донбассе и пообещала обсудить это с коллегой из России Сергеем Лавровым 18 января.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал переговоры представителей «нормандской четверки». По его словам, представители Германии, России, Франции и Украины в ближайшее время проведут встречу для подготовки контактов в «нормандском формате».