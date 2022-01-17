Кремль увидел в просьбе Эстонии к НАТО подтверждение своим опасениям

Просьба властей Эстонии о расквартировании на ее территории дополнительного контингента НАТО доказывает обоснованность опасений России относительно активности альянса у своих границ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 17 января.

Кроме того, возможное размещение в бывшей советской республике военных НАТО служит «доказательством того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», указал Песков.

Ранее канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что республика готова разместить на своей территории до пяти тысяч солдат быстрого реагирования НАТО.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс предложил России провести переговоры по безопасности в Европе, включая ситуацию вокруг Украины, однако ответа от Москвы пока не последовало. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Нет, они не взяли на себя обязательства принять участие в дальнейших переговорах, но и не отвергли предложения», — сказал он.

10 января состоялись консультации по вопросам договора о безопасности в Европе. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — совещание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где обсуждались российские предложения.