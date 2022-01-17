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Эстония заявила о готовности разместить солдат быстрого реагирования НАТО

Минобороны Эстонии: республика готова разместить 5 тысяч солдат быстрого реагирования НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония готова разместить до 5 тысяч солдат быстрого реагирования НАТО. Об этом заявил канцлер Министерства обороны республики Кусти Сальм, передает ТАСС.

По мнению Сальма, в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. «Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости», — добавил он.

Республика готова принять до 5 тысяч солдат НАТО в городе Тапа, там военные смогут складировать оружие и раздавать его подразделениям. Размещать их будут как в казармах, так и в палатках. В Минобороны подчеркнули, что если контингент НАТО будет находиться в стране на постоянной основе, то для союзников построят дополнительные казармы.

В 2016 году на саммите НАТО было принято решение разместить батальоны альянса в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Эстонский батальон находился под командованием Великобритании. Боевая группа, насчитывающая более тысячи военных, дислоцирована в Тапе.

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Алиса Реброва
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