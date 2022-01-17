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В госсовете Коми прокомментировали отставку правительства региона

Депутат Госсовета Коми Семяшкин: новый состав правительства изучит ошибки предшественников
Илья Семяшкин

Илья Семяшкин. Кадр: Госсовет Коми / YouTube

Глава комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Коми седьмого созыва Илья Семяшкин выразил надежду, что новый состав правительства республики изучит ошибки своих предшественников. Об этом пишут «Известия».

Как прокомментировал Семяшкин, в составе нового правительства республики не будет тех, «кто хуже справился». Кроме того, предположил он, новые специалисты будут плотно работать с главами городов и районов.

Ранее сообщалось, что отставка правительства Коми связана с новыми задачами по развитию российского региона, а также с необходимостью диверсификации экономики по плану, утвержденному на федеральном уровне.

17 января глава Коми Владимир Уйба заявил, что правительство республики отправлено в отставку. Он поблагодарил коллег за совместную работу и отметил экстремальные условия, в которых пришлось работать в последние годы.

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Юлия Ямпольская
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