В госсовете Коми прокомментировали отставку правительства региона

Глава комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Коми седьмого созыва Илья Семяшкин выразил надежду, что новый состав правительства республики изучит ошибки своих предшественников. Об этом пишут «Известия».

Как прокомментировал Семяшкин, в составе нового правительства республики не будет тех, «кто хуже справился». Кроме того, предположил он, новые специалисты будут плотно работать с главами городов и районов.

Ранее сообщалось, что отставка правительства Коми связана с новыми задачами по развитию российского региона, а также с необходимостью диверсификации экономики по плану, утвержденному на федеральном уровне.

17 января глава Коми Владимир Уйба заявил, что правительство республики отправлено в отставку. Он поблагодарил коллег за совместную работу и отметил экстремальные условия, в которых пришлось работать в последние годы.