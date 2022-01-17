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Врач оценил влияние коронавируса на интеллект новорожденных

Врач объяснил снижение интеллекта у новорожденных воздействием коронавируса на ЦНС

Фото: Michael Weber / Globallookpress.com

Снижение интеллекта у новорожденных детей, чьи матери во время беременности перенесли коронавирус, может быть связано с воздействием вируса на ЦНС, что также вызывает потерю обоняния и полинейропатию, предположил врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что сейчас нет гарантий того, что коронавирус действительно может вызывать такие изменения у новорожденных, поскольку с начала эпидемии прошло мало времени.

У непривитых женщин, которые перенесли COVID-19 во время беременности, может родиться ребенок с пониженным на 20 процентов IQ. Такие данные привел заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Опасные последствия

«Прежде всего, чтобы делать такие заявления, необходимо все же подождать и провести более тщательные измерения показателей развития детей. Дело в том, что срок эпидемии, и, соответственно, период наблюдения здесь слишком короткий. Тем не менее вирусы, действительно, могут негативно влиять на плод. Коронавирус, как мы знаем, действует крайне агрессивно в отношении нервной ткани человека, отсюда у нас и потеря обоняния, и полинейропатия. Так что теоретически действительно может пострадать и интеллект новорожденного», — заметил Кондрахин.

Медик добавил, что этот вопрос требует дальнейшего изучения и сбора информации: в два года некоторые дети могут несколько отставать в развитии по разным причинам, не обязательно связанным с каким-то вирусом.

«Может, речь тут идет о поражении ЦНС внутриутробно, может, здесь есть что-то еще. Кроме теоретического влияния на интеллект, я не думаю, что коронавирус может еще как-то негативно отражаться на новорожденных. Возможно, какое-то астеническое состояние, вялость, встречающиеся у переболевших, может проявлять и у детей в раннем возрасте в виде некоторой заторможенности. За всем этим надо следить. Но сделать точные выводы мы сможем только лет через 10-15», — заключил Кондрахин.

Ранее врач-репродуктолог Ирина Меньшикова рассказала об осложнениях у беременных при коронавирусе. По ее данным, беременные чаще заболевают COVID-19, при этом коронавирус может приводить к послеродовым кровотечениям, преждевременным родам и самопроизвольному выкидышу.

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Наталия Белова
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