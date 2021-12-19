Врач рассказала об осложнениях у беременных при коронавирусе

Беременные женщины чаще заболевают коронавирусом, при этом COVID-19 может приводить к послеродовым кровотечениям, преждевременным родам и самопроизвольному выкидышу. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала врач-репродуктолог Ирина Меньшикова.

По ее словам, в первом и втором триместре у беременной повышается вероятность самопроизвольного выкидыша. Кроме того, в третьем триместре повышается частота преждевременных родов и риск развития преэклампсии, для которой характерно повышенное артериальное давление и увеличение белка в моче.

Меньшикова объяснила, что такие тяжелые последствия обусловлены тем, что у беременной женщины сгущается кровь. Однако это же происходит у заболевшего COVID-19. В совокупности эти два процесса усиливаются, а течение болезни осложняется.

Чтобы обезопасить свое здоровье, Меньшикова рекомендовала женщинам вакцинироваться от коронавируса за месяц до планируемой беременности или после 22 недели, когда плод практически сформирован.

Ранее американские ученые обнаружили, что беременные мальчиками хуже защищены от коронавируса. Как объяснила газете акушер-гинеколог клиники «МЕДСИ на Федосьино» Бальжина Тагарова, причина этого может быть в половых гормонах и гормонах, присутствующих в плаценте.