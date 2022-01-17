Стало известно влияние COVID-19 во время беременности на IQ ребенка

У непривитых женщин, которые перенесли COVID-19 во время беременности, может родиться ребенок с пониженным на 20 процентов IQ. Такие данные привел заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА Новости.

«Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20 процентов ниже», — сказал ученый.

Он объяснил, что у ребенка возможно замедление темпов психического и физического развития. По его словам, если с ребенком заниматься, то можно догнать отставание, однако изначальные данные говорят именно о пониженном IQ.

Ранее врач-репродуктолог Ирина Меньшикова рассказала об осложнениях у беременных при коронавирусе. По ее данным, беременные чаще заболевают COVID-19, при этом коронавирус может приводить к послеродовым кровотечениям, преждевременным родам и самопроизвольному выкидышу.