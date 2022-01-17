В российском городе школьников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Якутске школьников перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом в понедельник, 17 января, сообщается на официальном информационном портале Республики Саха.

Соответствующее решение в ходе заседания регионального оперштаба принял глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, в регионе наблюдается быстрый прирост заболеваемости COVID-19. Отмечается также, что один из родителей детей, которые перешли на онлайн-формат учебы, имеет право работать удаленно.

За последние сутки в Якутии было выявлено 405 новых случаев коронавируса. «Самый высокий рост показателей по городу Якутску, на который приходится свыше 75 процентов заболевших», — сообщил Николаев.

По всей России за минувшие 24 часа зарегистрировали 30 726 новых пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 834 260.

