Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе школьников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

Учащиеся 1-8 и 10 классов школ Якутска с 18 по 23 января переходят на онлайн-обучение

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Якутске школьников перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом в понедельник, 17 января, сообщается на официальном информационном портале Республики Саха.

Соответствующее решение в ходе заседания регионального оперштаба принял глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, в регионе наблюдается быстрый прирост заболеваемости COVID-19. Отмечается также, что один из родителей детей, которые перешли на онлайн-формат учебы, имеет право работать удаленно.

За последние сутки в Якутии было выявлено 405 новых случаев коронавируса. «Самый высокий рост показателей по городу Якутску, на который приходится свыше 75 процентов заболевших», — сообщил Николаев.

По всей России за минувшие 24 часа зарегистрировали 30 726 новых пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 834 260.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Порошенко приехал в суд и снова выступил на митинге
Криптомиллионеры начали массово переезжать на один остров
В Роспотребнадзоре назвали долю попавших в реанимацию детей с COVID-19
Захотевших посетить Индию туристов предупредили о возможных проблемах с психикой
Двое россиян попытались перебросить телефоны в колонию с помощью пневмопушки
Девушка заставила мужчин просто так платить ей сотни тысяч рублей в день
Женщина набросилась на сторонников Порошенко у аэропорта
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Пассажира московского такси расстреляли и украли у него пустую барсетку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter