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В работе Google и YouTube произошел сбой

Сайт мониторинга Downdetector: юзеры из РФ пожаловались на сбои в работе YouTube и Google

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / Globallookpress.com

В работе сервисов Google и YouTube 17 января произошел сбой. О неполадках юзеры из России сообщили на сайте мониторинга Downdetector.

Больше всего жалоб на работу Google и YouTube от пользователей из РФ было зарегистрировано примерно в 10:30 по московскому времени. Согласно статистике портала, 85 процентов юзеров сообщили о проблемах с веб-сайтом поисковика. На аналогичную неполадку у YouTube пожаловались 66 процентов пользователей.

Некоторые юзеры также сообщили о проблемах с поиском и авторизацией в Google. Помимо того, сложности у россиян возникли при использовании видеотрансляций и приложения YouTube. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

10 января стало известно о серьезном сбое на сайте ГИБДД. Сервис Госавтоинспекции показывал ошибку при попытке автомобилистов проверить дорожные штрафы. МВД сообщило, что перебои в работе портала вызваны обновлением софта.

4 января на сбой пожаловались пользователи Telegram. Юзеры сообщили о неполадках в работе мессенджера, проблемах с подключением к серверу и задержках при отправлении сообщений.

Маргарита Щигарева
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